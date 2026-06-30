Se filtró en qué fecha terminará Gran Hermano en 2026: ¿cuánto falta? El reality versión Generación Dorada encara los últimos días y la culminación del ciclo conducido por Santiago del Moro ya se conoce. Agregar C5N en









Gran Hermano Se filtró cuándo termina Gran Hermano Generación Dorada.

Se filtró la fecha en la que finalizaría Gran Hermano 2026 después de más de seis meses de competencia.

La gran definición del reality de Telefe estaría prevista para el lunes 31 de agosto.

La edición Generación Dorada contó con 41 participantes y múltiples cambios en la dinámica de juego.

El ganador se llevará 84 millones de pesos, una casa, una motocicleta y otros premios. La cuenta regresiva para la final de Gran Hermano 2026 ya comenzó. Luego de más de seis meses de convivencia, estrategias, eliminaciones y constantes cambios dentro de la casa, trascendió la fecha en la que concluiría la edición Generación Dorada del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe.

La información comenzó a circular en las últimas horas y rápidamente despertó el interés de los seguidores del programa, que se encuentran atentos a cada movimiento de los participantes que continúan en carrera por el premio mayor. Con la competencia entrando en su tramo decisivo, cada gala adquiere una relevancia especial y puede modificar por completo el camino hacia la final.

Cuándo será la fecha de fin de Gran Hermano en 2026 Según informó el ciclo La Pavada, la producción ya tendría definida la fecha para el cierre de esta temporada. De acuerdo con esa versión, la final de Gran Hermano 2026 se realizará el lunes 31 de agosto.

Si la información se confirma oficialmente, todavía restan varias semanas de competencia en las que se definirán los últimos eliminados y los finalistas que buscarán quedarse con el título. La expectativa crece a medida que se acerca el desenlace de una edición que mantuvo un alto nivel de exposición desde su comienzo.

La temporada Generación Dorada arrancó el 23 de febrero y se caracterizó por una serie de modificaciones en el formato tradicional. A lo largo de estos meses hubo nuevos ingresos, repechajes, Golden Ticket y distintas herramientas que alteraron el desarrollo habitual del juego.