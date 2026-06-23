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Se filtró la verdadera razón de la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro

Tras el comunicado que confirmó el sorpresivo final de la relación, comenzaron a conocerse los motivos que habrían llevado a la ruptura.

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. 

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. 

C5N
  • Daniela Celis y Nick Sícaro se separaron tras poco más de dos meses de relación.
  • Ambos confirmaron la ruptura y aseguraron que mantienen una buena relación.
  • El acelerado ritmo del romance y las diferencias cotidianas habrían desgastado el vínculo.
  • Según trascendió, la decisión de terminar habría sido tomada por Celis.

La sorpresiva separación de Daniela Celis y Nick Sicaro tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque la pareja había oficializado su romance apenas unas semanas atrás y se mostraba muy enamorada en redes sociales y distintos programas de streaming. Tras poco más de dos meses de relación, ambos decidieron ponerle punto final a la historia y comunicaron la noticia de manera conjunta, remarcando que la decisión se tomó en buenos términos y que el vínculo continuará desde la amistad.

El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad.
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En un primer momento, la expareja optó por preservar la intimidad y evitó profundizar sobre los motivos de la ruptura. A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, dejaron en claro que no existieron conflictos graves ni escándalos detrás de la separación, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores y desactivar las especulaciones que rápidamente comenzaron a circular en el entorno digital.

Sin embargo, con el paso de las horas trascendió que el acelerado ritmo con el que avanzó la relación y las dificultades para compatibilizar sus agendas laborales habrían influido en el desgaste del vínculo. Personas cercanas aseguran que ambos priorizaron mantener una buena relación y decidieron dar un paso al costado antes de que surgieran mayores tensiones, apostando a conservar el cariño y el respeto mutuo que construyeron durante este breve romance

Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Daniela Celis y Nick Sicaro

Detrás del mensaje de cordialidad y madurez que compartieron en redes sociales, comenzaron a trascender los supuestos motivos que habrían provocado la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro. Si bien ambos aseguraron públicamente que el vínculo terminó en buenos términos y que conservarán una relación amistosa, desde el entorno de la expareja sostienen que la decisión fue mucho más contundente en la intimidad y que la iniciativa de poner fin al romance partió de la influencer.

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo.

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo.

Según reveló el periodista de espectáculos Fede Flowers, la ex participante de Gran Hermano habría manifestado ciertas diferencias con actitudes cotidianas de su entonces pareja. De acuerdo con esa versión, Daniela les habría comentado a personas de su círculo íntimo que consideraba a Sícaro una persona "desprolija", una característica que habría generado un desgaste progresivo en la relación y que finalmente terminó inclinando la balanza hacia la ruptura.

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. Algunos usuarios sostuvieron que la relación podía estar vinculada a una estrategia para potenciar la exposición mediática de Nick y favorecer su eventual participación en nuevos proyectos televisivos, como el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, estas versiones nunca fueron confirmadas por los protagonistas, quienes optaron por mantener la discreción y cerrar esta breve historia sentimental lejos de la polémica.

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