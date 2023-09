Lionel Messi Entrevista Captura de pantalla

Pero en medio de la entrevista con Lali Espósito, el conductor de Soñé que volaba decidió revelar que eliminó una pregunta: "Hay una parte en la nota de Messi que no quedó en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes".

"Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", agregó. Ese hobby oculto implicaba una cuestión de marketing que no tenían prevista para la nota.

Lionel Messi atraviesa un angustiante momento familiar: "No pudo viajar"

La entrevista de Lionel Messi con Olga reveló cuestiones íntimas del futbolista que no se conocían, pero en off the récord le contó sobre un angustiante momento familiar que atraviesa y él lo contó al aire. Tiene que ver con su mascota Hulk que actualmente se encuentra en Barcelona.

messijpg.jpg Una nueva foto de Hulk, el perro de Messi, revolucionó las redes sociales

Según reveló Migue Granados: “Hulk está en Barcelona y está a punto de quedarla, nos lo dijo Leo... Le pregunté dónde estaba el toro ese y me dijo ‘está en Barcelona, está allá Hulk. Está viejito, entonces lo dejamos en la casa que tenemos ahí en Barcelona’”.