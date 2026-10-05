5 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Como efecto de una desregulación de Federico Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes

Ocurrió después de un choque de un remolcador paraguayo contra las estructuras de protección, luego de una desregulación dispuesta por el ministro. La Prefectura debió volver a limitar las dimensiones de los barcos que transitan por el lugar.

Por

El puente General Manuel Belgrano.

Imagen optimizada con IA

Un remolcador paraguayo chocó contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une a las provincias de Chaco y Corrientes, por lo que la Prefectura Naval Argentina volvió a limitar las dimensiones de los barcos que transitan por el lugar. El hecho ocurrió poco después de una desregulación dispuesta por el ministro Federico Sturzenegger.

Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario.
Te puede interesar:

Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei"

El suceso se produjo cuando el remolcador Tio Jan impactó contra la defensa flotante del puente General Manuel Belgrano, lo que desplazó la infraestructura de protección y rompió el amarre del convoy, por lo que las cinco barcazas que empujaba se soltaron y quedaron a la deriva.

En tal sentido, la Prefectura Naval resolvió que los convoyes que franqueen el puente deberán ajustarse a un tamaño máximo de 180 metros de eslora y 50 metros de manga. La medida contrapone las políticas desregulatorias de Sturzenegger, quien en julio flexibilizó la normativa para el tránsito comercial en aguas argentinas bajo la consigna de remover regulaciones que consideraban obsoletas o desproporcionadas.

El ministro Federico Sturzenegger.

El ministro Federico Sturzenegger.

En tanto, el paquete de medidas del Gobierno ya registraba antecedentes debido a un conflicto que le generó al Estado una pérdida calculada en u$s300 millones. El episodio generó malestar en el presidente Javier Milei, quien dejó de respaldarlo y elogiarlo públicamente en las redes sociales. Luego, la administración libertaria dio marcha atrás parcialmente, aunque los puntos centrales de las desregulaciones se mantuvieron vigentes.

La colisión se registró después de que el Gobierno publicara en julio el decreto 690/2026, que se enmarca en los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y busca, según el texto, incrementar la concurrencia de prestadores habilitados y modernizar los estándares operativos y de seguridad del sector naviero.

Entre los cambios centrales, la norma establece que los prácticos habilitados podrán ser contratados libremente por los usuarios como profesionales independientes, y que los servicios de transporte para su embarque y desembarque -terrestres, acuáticos o aéreos- también podrán contratarse libremente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni en el Senado. 

Las claves de Adorni y los fantasmas que el Gobierno no logra espantar sobre su giro malvinero

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

Milei en el acto con Flávio Bolsonaro.

Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Un gran triunfo"

El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.

Milei confirmó que viajará a Madrid el 19 de octubre tras el adelanto de las elecciones en España

Impacto regional: la política argentina respondió al escenario brasileño. 

Las repercusiones del arco político argentino ante las elecciones en Brasil

Alejandro Topo Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.

El Instituto Consenso Federal rechazó la propuesta para suspender las PASO: "Milei quiere alterar las reglas"

Rating Cero

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

La protagonista hizo una confesión íntima al aire.

"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

últimas noticias

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Hace 30 minutos
play

Como efecto de una desregulación de Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes

Hace 50 minutos
play
Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.

Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

Hace 52 minutos
Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario.

Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei"

Hace 1 hora
Franco Colapinto en Malasia.

"Nos la jugamos y no salió", Colapinto volvió a referirse a la estrategia fallida de Alpine en Baréin

Hace 1 hora