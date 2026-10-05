Como efecto de una desregulación de Federico Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes Ocurrió después de un choque de un remolcador paraguayo contra las estructuras de protección, luego de una desregulación dispuesta por el ministro. La Prefectura debió volver a limitar las dimensiones de los barcos que transitan por el lugar. Por Agregar C5N en









El puente General Manuel Belgrano. Imagen optimizada con IA

Un remolcador paraguayo chocó contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une a las provincias de Chaco y Corrientes, por lo que la Prefectura Naval Argentina volvió a limitar las dimensiones de los barcos que transitan por el lugar. El hecho ocurrió poco después de una desregulación dispuesta por el ministro Federico Sturzenegger.

El suceso se produjo cuando el remolcador Tio Jan impactó contra la defensa flotante del puente General Manuel Belgrano, lo que desplazó la infraestructura de protección y rompió el amarre del convoy, por lo que las cinco barcazas que empujaba se soltaron y quedaron a la deriva.

En tal sentido, la Prefectura Naval resolvió que los convoyes que franqueen el puente deberán ajustarse a un tamaño máximo de 180 metros de eslora y 50 metros de manga. La medida contrapone las políticas desregulatorias de Sturzenegger, quien en julio flexibilizó la normativa para el tránsito comercial en aguas argentinas bajo la consigna de remover regulaciones que consideraban obsoletas o desproporcionadas.

El ministro Federico Sturzenegger. En tanto, el paquete de medidas del Gobierno ya registraba antecedentes debido a un conflicto que le generó al Estado una pérdida calculada en u$s300 millones. El episodio generó malestar en el presidente Javier Milei, quien dejó de respaldarlo y elogiarlo públicamente en las redes sociales. Luego, la administración libertaria dio marcha atrás parcialmente, aunque los puntos centrales de las desregulaciones se mantuvieron vigentes.

La colisión se registró después de que el Gobierno publicara en julio el decreto 690/2026, que se enmarca en los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y busca, según el texto, incrementar la concurrencia de prestadores habilitados y modernizar los estándares operativos y de seguridad del sector naviero.

Entre los cambios centrales, la norma establece que los prácticos habilitados podrán ser contratados libremente por los usuarios como profesionales independientes, y que los servicios de transporte para su embarque y desembarque -terrestres, acuáticos o aéreos- también podrán contratarse libremente.