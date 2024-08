Se filtró el motivo por el que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel no se reconciliaron

La periodista Pochi de Gossipeame que reveló el motivo por el que la expareja no quiere reconciliarse es porque apareció un nombre que hizo cambiar todo. “El buen vínculo, la relación y el contacto sigue. Son como ese ex que todavía no sueltan, que se cruzan y pasa algo”, reveló.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos en una fiesta

Y agregó: “Lo que me cuentan es que salió bastante de noche. Le sacó punta en este tiempito que estuvo acá en Argentina. Me contaron de un boliche. No pasó nada, pero sí hubo miradas ahí con Juanita Tinelli. Es algo que viene rondando hace rato, pero no afirmo que haya pasado algo”.

Lo cierto es que la relación entre la familia de Tinelli con la de los Stoessel no es la mejor, de hecho hubo un juicio en el medio y Tini le dedicó una canción a Marcelo por haber traicionado al padre, entonces esto sería considerado una traición.

Después de varios meses Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron el fin de semana en Exaltación de la Cruz, y realizaron un festejo a lo grande que incluyó la participación de amigas y amigos. Entre los invitados se reencontraron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, los rumores sobre un posible acercamiento entre la expareja no tardaron en llegar. ¿Se fueron juntos de la fiesta?

En un principio, la influencer Pochi de Gossipeame había publicado información sobre cómo fue el íntimo reencuentro entre Stoessel y de Paul en la fiesta. "Me cuentan que ayer en el casorio de Oriana y Dybala, Tini y de Paul cero bola", expresó en una historia de Instagram, lo que tira abajo las teorías que habían surgido al respecto. Además, añadió que "ella con Emilia y Lizardo, onda clan yendo de acá para allá y él con sus amigos modo jodón haciendo reír a todos".

"Me cuentan que Tini se puso a bailar con las mujeres de los futbolistas", comenzó su relato Pochi, pero en un momento de la noche "apareció De Paul y la sacó a bailar, baile acaramelado cabeza con cabeza pero sin chape a la vista de todos".