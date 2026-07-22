Los fanáticos de la artista están muy enojados por el mensaje que compartió contra los argentinos en sus redes sociales y quieren el reembolso de los tickets, pero desde el estadio no responden de manera positiva. La cantante ya se disculpó.

La artista española Rosalía fue repudiada en redes sociales por haber compartido una publicación que incluía una burla a los argentinos por haber perdido la final del Mundial 2026 ante España y quisieron devolver las entradas de sus shows. Pero Movistar Arena emitió un comunicado y aclaró que no se puede.

Ante las reiteradas solicitudes enviadas de parte de los que comprar sus entradas, la ticketera explicó su política de rembolsos donde se amparan en la fecha en la que se adquirieron. ¿Qué quiere decir esto? Explican que, si pasó un tiempo determinado, ya no se puede.

“ Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción”, manifestaron desde Movistar Arena.

Y agregaron: “En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

Esto enojó a los usuarios, quienes argumentan que la interpretación del botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no solo con la fecha de pago.

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

Después de que Rosalía reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, en el que sonaba su canción "La Perla", la polémica estalló en redes sociales. Ahora la cantante rompió el silencio y compartió una historia de Instagram donde pidió perdón por su actitud y la repercusión que generó a nivel mundial.

En medio de la campaña antiargentina que invadió las redes sociales y generó que actores, personajes de la política e influencers salieran a hablar mal del país. Un reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

"Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".