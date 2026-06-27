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Se filtraron las "propuestas románticas" que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

Sofi Martínez y Lucila "La Tora" Villar contaron el tipo de indirectas y mensajes que recibieron de parte de futbolistas durante la Copa del Mundo.

Se filtraron las propuestas románticas que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

Se filtraron las "propuestas románticas" que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

Sofi Martínez y Lucila "La Tora" contaron sobre los mensajes comprometedores que les llegaron durante esta Copa del Mundo.
  • Sofi Martínez y La Tora Villar revelaron situaciones que vivieron durante la cobertura del Mundial 2026.
  • Ambas reconocieron que recibieron mensajes y propuestas de personas vinculadas al ambiente futbolístico.
  • La conversación se dio en un programa de televisión y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
  • El intercambio mostró una faceta más relajada de las periodistas en medio de la cobertura mundialista.

La cobertura del Mundial 2026 no sólo deja información sobre lo que ocurre dentro de la cancha. En los últimos días, un momento televisivo protagonizado por Sofi Martínez y Lucila "La Tora" Villar generó repercusión luego de que ambas compartieran algunas de las situaciones que les tocó vivir mientras siguen de cerca el torneo que se desarrolla en 2026.

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Durante una de las emisiones especiales dedicadas a la Copa del Mundo, las periodistas dejaron al descubierto detalles sobre mensajes privados, comentarios y propuestas que recibieron durante su estadía en los distintos escenarios del certamen. El intercambio, que comenzó en tono distendido, terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más comentados de la cobertura.

Qué propuestas les llegaron a dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

La charla comenzó cuando La Tora Villar contó que había recibido mensajes privados de futbolistas y de personas relacionadas con el Mundial. A partir de esa confesión, Sofi Martínez también se sumó al intercambio y ambas empezaron a relatar algunas de las experiencias que les tocó atravesar mientras desarrollan su trabajo periodístico.

Si bien ninguna de las dos brindó nombres específicos ni profundizó sobre la identidad de quienes las contactaron, dejaron entrever que las propuestas y los intentos de acercamiento formaron parte de las situaciones que surgieron detrás de escena durante la competencia.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando La Tora recordó una conversación que había mantenido con Sofi Martínez mientras recorrían distintos estadios. Entre risas, contó que ambas habían comentado acerca de algunos futbolistas que habían visto durante la cobertura, lo que provocó reacciones inmediatas en el estudio.

Cuando Sofi intentó restarle importancia a la anécdota, su compañera continuó con el relato y generó nuevas bromas entre los integrantes del programa. La espontaneidad del intercambio fue uno de los aspectos más celebrados por la audiencia.

La conversación siguió con opiniones sobre jugadores de las selecciones de Argentina y Uruguay. En ese contexto, Sofi Martínez lanzó una teoría sobre los futbolistas uruguayos que despertó la respuesta de La Tora, quien defendió a los argentinos y alimentó una discusión cargada de humor que terminó convirtiéndose en otro de los momentos virales que dejó el Mundial 2026 fuera de la cancha.

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