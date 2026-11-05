Final de la Copa Libertadores: se ponen a la venta las populares para los hinchas de Estudiantes Conmebol anunció que comenzará el expendio de entradas para los simpatizantes del Pincha, de cara al duelo contra Palmeiras, que se jugará el sábado 28 en Montevideo. Por Agregar C5N en









Estudiantes contará con 12 mil entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

A menos de un mes que se dispute la final de la Copa Libertadores, Conmebol dio a conocer los detalles de cuándo y cómo será el procedimiento en la venta de entradas para las entradas populares para Estudiantes de La Plata frente a Palmeiras en Montevideo.

La venta de plateas comenzó este lunes, en medio de quejas ya que denunciaron que figuraban como agotadas apenas dos minutos después del inicio, sin embargo, este viernes 6 a partir de las 10 se habilitará el expendio de los tickets generales para 12 mil hinchas. Según detallaron, se realizará exclusivamente de manera online, mediante la plataforma oficial de la Confederación, operada por ElevenTickets.

Al mismo tiempo, la organización informó que cada club tendrá a su cargo la definición de los “mecanismos y condiciones” de distribución de las localidades correspondientes a sus hinchas. Además, recomendaron a los simpatizantes realizar previamente el registro en su plataforma oficial para agilizar el proceso cuando se habilite la venta. “Se recomienda a los hinchas interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial, a fin de agilizar el proceso de compra”, señaló el comunicado.