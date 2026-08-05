El inesperado final de un famoso actor: tenía 47 años Conmoción en el ámbito artístico internacional por la partida de una figura del cine a causa de un trágico suceso. Agregar C5N en









El reconocido artista falleció a los 47 años.

La industria del entretenimiento internacional atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el trágico asesinato del actor y cantante Brian Boucher, conocido en el ambiente artístico como "Ras Ajai". El artista de 47 años perdió la vida tras sufrir un ataque a balazos durante la tarde del pasado sábado 1 de agosto. La noticia causó conmoción en la comunidad artística, donde sus seguidores lo despedieron con emotivos mensajes en las redes sociales.

El trágico episodio ocurrió en la localidad de Waterford, Portmore, en Jamaica, país natal del intérprete. De acuerdo con los primeros reportes de los medios locales, el hecho se produjo en momentos en que el artista recién había regresado a la isla caribeña luego de haber completado una serie de presentaciones y una gira profesional por los Estados Unidos.

Durante la balacera, el protagonista recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que debió ser asistido de urgencia por los servicios de emergencia. A pesar de que fue trasladado con vida a un centro médico cercano para recibir atención inmediata, los profesionales de la salud no pudieron revertir su cuadro y se confirmó su fallecimiento a los 47 años pocos minutos después de su ingreso.

Boucher había ganado enorme notoriedad global a partir de su destacado trabajo en la película biográfica Bob Marley: One Love, proyecto que consolidó su figura en el cine. En cuanto al avance de la causa, las autoridades policiales de Jamaica informaron que hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen y se encuentran investigando intensamente el móvil del violento ataque para dar con los responsables.

Quién era Brian Boucher El mundo de la música y el cine internacional se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte de Brian Todd Boucher, conocido artísticamente como Ras Ajai, un cantante de reggae y actor jamaiquino de 43 años. El deceso del artista se produjo en la comunidad de Waterford, en Portmore, pocas horas después de haber aterrizado en su país natal proveniente de Nueva York, generando un profundo dolor y una enorme sorpresa entre sus seguidores y colegas de la industria.