Se conoció quién reemplazaría a Pampita en el Bailando 2023: la picante apuesta de la producción

"El próximo jurado reemplazante de Pampita en el jurado es la señorita… ¡Paula Chaves!”, dijo Juli Castro. “¡Me encanta Paula Chaves como reemplazo!”, agregó Guido Záffora, quien sumó: “Ya la rompió en la apertura”.

Los conductores comenzaron a hablar sobre las posibles teorías dado que ambas modelos afrontan una fuerte pelea: “Es una maldad hermosa porque estuvo Zaira y ahora que la tengan a Paula”. “¿Paula hará lo mismo que hizo Zaira con Barbasola? ¿Pedirá no estar el mismo día?”, dijo Pampito.

Se espera que esta jugada apuesta de la producción genera algún tipo de ida y vuelta en las previas. Aunque, habrá que ver si la ex SM se prestará para ello.

Paula Chaves se mostró desconsolada por alejarse de Zaira Nara: "Es la madrina de mi hija..."

La conductora Paula Chaves se mostró muy dolida tras su pelea con la modelo Zaira Nara e hizo énfasis en que es la madrina de su hija, lo que le genera pena por todo lo que conlleva.

En diálogo con el programa Intrusos, Paula Chaves fue consultada por el alejamiento de Zaira Nara y confesó: "Adopté no seguir con el tema. Es algo que a mi puertas adentro me duele, es un distanciamiento que me sigue apenando. Yo elegí a una persona como la madrina de mi hija y no interesa seguir diciendo cosas para limpiarme". Así, comenzó por remarcar este aspecto no menor sobre su familia.

Luego, le preguntaron si compartía el pensamiento de la modelo, quien aseguró que esto sería recordado como una anécdota graciosa, ante lo que se mostró muy en desacuerdo. "No lo sé, me dolió mucho. Siento que también se le pone demasiada a carga al decir la pelea, y es la vida misma. Uno va creciendo y de repente en una etapa de tu vida compartís vínculo con una persona y después te alejas", explicó.

Para finalizar, confirmó que es muy difícil una reconciliación: "Obviamente, pasó algo y son cosas nuestras que no voy a decir. No hubo enojo, pero no quiero seguir en el retruque de yo le dije y ella me dijo". Con estas palabras, Paula Chaves dejó en claro que es poco posible que se amiguen.