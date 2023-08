“Si en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice ‘dale para adelante’, yo le doy para adelante”, reveló Zaira.

Uno de los datos que reveló Yanina Latorre es que la modelo habló ahora luego de negar todo porque “está enojada” y que Zaira no era amiga de Paula en el momento en el que la conductora de Pasaplatos estaba con Pieres. Su relación comenzó tiempo después y, en la misma línea, contó que nunca metieron sus parejas en el medio.

En un momento de la entrevista de Nara con LAM admitió: “Por respeto a Peter (Alfonso) que lo adoro y es parte de mi familia, no hay que hacer un mundo de algo que pasó hace 13 años. Mi prioridad hoy es ellos como familia”.

En cuanto a la conversación previa, Zaira le mostró el chat cuando Pieres le habló por primera vez y Paula le habría dicho, según indicó Latorre: “Agarrátelo, me encanta” y le había revelado que no fue tan importante la relación que tuvieron en un pasado. Pero se enojó igual y por eso se dio el distanciamiento.

La actriz Ximena Capristo reveló la verdad sobre su alejamiento de Paula Cháves y Pedro Alfonso y explicó que el productor tuvo malas actitudes con Gustavo Conti, además de criticar a sus amigos en los asados. “Maltrató a mi marido”, explicó.

Capristo está en LAM como angelita invitada y disparó con todo: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro. Ellos se iban de un asado y le empezaban a sacar el cuero. Yo no me quería ir por ese asunto. Pensaba ’si me voy y me critican, así como critican…’, ¡es un desastre!”.