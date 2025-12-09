IR A
Con la presencia de un actor de Stranger Things, Lollapalooza anunció los sideshows para el 2026: quiénes van a tocar

El festival no se desarrolla solo en el Hipódromo de San Isidro porque también hay una grilla potente con los solistas estrellas como DJO y Ruel.

El festival Lollapalooza 2026 no se desarrolla solo en el Hipódromo de San Isidro, ya que se anunciaron los sideshows para la próxima edición, la cual tiene a una serie de artistas destacados, entre ellos, DJO y Ruel. ¿Cuándo tocan?

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
El evento se desarrollará del 13 al 15 de marzo con una impresionante grilla musical encabezada por aristas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra.

Pero como no será solo esos días el festival, Argentina presenta una nueva edición de sus sideshow, es decir, recitales en pequeñas locaciones y formatos íntimos para vivir cerca a algunos artistas más buscados para el lineup.

Este año la propuesta incluye seis artistas que vienen cargos de talento y futuro. El 11 de marzo, la acción iniciará con DJO, el proyecto musical de Joe Kreey, actor de Stranger Things, en el Teatro Vorterix. Mientras que, el 12 de marzo será una noche emblemática para Royel Otis en Niceto Vega.

Por su parte, TV Girl llevará su pop lo-fi a Vórterix. La semana siguiente al fin de semana del Hipódromo, quedará la presentación de Ruel, quien también se presenta en Vorterix el 16 de marzo con un sonido luminoso.

Además, la banda Men I Trust tocará en Niceto Club con su elegante dram pop y, por último, el británico Blood Orange tendrá su recital más íntimo el 17 de marzo en Vorterix.

Cada una de las fechas intenta ser una oportunidad para que sus fanáticos conecten con su música. Será íntimo, lejos de las pantallas grandes y grandes multitudes.

