Se conoció cuál fue el último deseo de Matthew Perry: "Cuando me muera..."

El artista que interpretó a Chandler Bing destacó en 2022 en el podcast Q With Tom Poweren que no quería ser recordado paro la serie sino por su lucha contra las adicciones: "Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador. Y lo más importante es que quiero ayudar a la gente. Eso es lo que quiero". Añadió que "cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione".