Chicanas al aire, ausencias y rumores de interna: los dardos que lanzó un conductor famoso a su equipo Ciertos comentarios alimentaron las especulaciones sobre el clima interno del programa, aunque el tono distendido del intercambio deja abierta la duda. Agregar C5N en









El momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

Mario Pergolini sorprendió en la apertura de Otro día perdido por El Trece con un filoso reclamo dirigido a su compañero Agustín "Rada" Aristarán por sus reiteradas ausencias en el programa. "No está nunca", disparó apenas comenzó la emisión, desatando las risas en el estudio y reavivando los rumores de una supuesta tensión entre ambos.

Con su habitual tono irónico, el conductor profundizó el pase de factura con una serie de comentarios que apuntaron directamente a la agenda paralela de Rada. "La semana pasada no estuvo con nosotros y ayer tampoco. Y tampoco hicimos programa. ¿Por qué? Porque él quería entregar un premio", lanzó con sarcasmo. Y remató: "Todo lo que le ofrecen, él lo agarra", dejando en claro que se trataba de una chicana en tono humorístico.

Los comentarios volvieron a darle lugar a las versiones que desde hace semanas circulan sobre una posible distancia entre ambos conductores. El propio Pergolini jugó con ese clima al asegurar: "Estamos peleados, enojados, tal vez un poquitito", aunque tanto el tono de sus palabras como el ambiente en el estudio dejaron a la vista que todo formó parte de un intercambio distendido.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores del ciclo debatieron si las declaraciones escondían un malestar real o si respondían al estilo irónico que caracteriza al programa.

Redes sociales Por qué se había ausentado Rada al programa de Pergolini La ausencia de Rada Aristarán no respondió a un conflicto con la producción sino a sus compromisos teatrales. El actor se encuentra plenamente dedicado a las funciones del musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, donde interpreta a Willy Wonka durante la temporada de vacaciones de invierno, una agenda que ya había sido anticipada públicamente tanto por él como por Pergolini semanas atrás.

La producción cubrió su lugar con una propuesta diferente. Evelyn Botto tomó parte del rol de Rada en el estudio y luego ingresaron Pache y Plumis, los populares perros-títeres del streaming Ta Bueno Che, que se convirtieron en los protagonistas de la noche con su humor absurdo. Pergolini no ocultó su sorpresa: "Decime que estoy alucinando" y "No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión", lanzó entre carcajadas mientras intentaba seguir el ritmo de los personajes. Las ausencias de Rada no son una novedad en el ciclo. Desde hace varios meses el actor reorganiza su agenda para compatibilizar el programa con los ensayos y funciones del musical, y durante las vacaciones de invierno las faltas se vuelven más frecuentes por la mayor cantidad de presentaciones teatrales. La producción viene adaptando las grabaciones para sostener ambos proyectos en simultáneo.