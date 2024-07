Sasha Ferro se declaró team verano mientras posaba con una microbikini total black y con pedrería

Sasha Ferro, con más de 2 millones de seguidores en Instagram, continúa llamando la atención en las redes sociales con cada uno de sus looks. La influencer posó vistiendo una microbikini con pedrería, uno de los detalles que más adhesión tiene entre las famosas en este 2024.

La publicación rápidamente acumuló miles de likes y generó un intenso debate entre sus seguidores sobre ser "team verano" o "team invierno". Los comentarios no tardaron en llegar, elogiando el estilo de Sasha ferro, quien fiel a su carisma logró una gran repercusión en las redes sociales, confirmando que es una de las referencias más importantes no sólo de la moda sino también en el entorno digital.

Graciela Alfano eligió su microbikini favorita y lo combinó con un vestido semi transparente con toques brillosos

Graciela Alfano, siempre a la vanguardia de la moda, volvió a llamar la atención con su look desde las paradisíacas playas de Croacia. La actriz compartió en su Instagram un outfit playero que rápidamente se convirtió en tendencia en la que incluyó una microbikini adornada con pedrería.

La ex vedette, de 71 años, posó con un conjunto de dos piezas en color rojo desde un yate. En el video que subió a Instagram se la pudo ver caminando con una microbikini diminuta. En este look incluyó un minivestido de red translúcido adornado con strass, dejando a la vista la terminación colaless del traje de baño y el escote. La actriz mostró su outfit con su característico carisma y acompañó su look con un par de gafas de sol negras envolventes.

Siempre activa en redes sociales, Graciela Alfano acompañó su publicación con un mensaje positivo: “Rojo, siempre rojo contra las malas energías”. La publicación superó las 300 mil reproducciones y recibió numerosos elogios, en los que sus seguidores destacaron su look y su estilo, confirmando así su referencia en el mundo de la moda.