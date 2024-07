Mientras festejaba su cumpleaños en el Caribe, Romina Malaspina aprovechó para lucirse en microbikini

Romina Malaspina decidió festejar su cumpleaños en el Caribe y compartió su look que incluyó su prenda favorita: la microbikini. Tanto en su perfil de Instagram como en sus historias, fue compartiendo cada momento y obteniendo miles de "me gusta".

En la primera imagen, se la vio posando con una microbikini de dos piezas en color crema, compuesto por un corpiño triangular y una bombacha ultracavada tipo colaless . Durante el día, cambió a otro conjunto similar pero con un corpiño strapless fruncido en el centro . Completó su look con un a falda de crochet y una camisa abierta estilo crop . En ambas ocasiones, lució el cabello suelto y sumó accesorios discretos como anillos, aros y collares.

Romina Malaspina microbikini Instagram

Entre las imágenes que forman parte de su álbum de fotos que subió a su cuenta de Instagram, se la pudo ver a la también DJ aprovechando el día para explorar el Caribe desde un helicóptero. En la publicación se pueden ver los impresionantes paisajes que pudo recorrer. Además, también mostró otros outfits que usó en este día, como un vestido dorado con un gran tajo en el muslo, complementado con sandalias abiertas y accesorios a juego.

Romina Malaspina microbikini Instagram

En las redes sociales, los seguidores de la DJ no dejaron de comentar sus elogios a su look y a su estilo. Romina Malaspina continúa confirmando que es una de las influencers en el mundo de la moda más importantes del país, marcando tendencia cada vez que publica una foto de su look.

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, sigue aprovechando las playas de Miami para mostrar las mejores microbikinis del verano

Agustina Gandolfo marcó tendencia al posar con una microbikini dorada en las playas de Miami. La influencer sorprendió con sus fotos mientras acompaña a su pareja Lautaro Martínez durante la Copa América 2024. La modelo compartió imágenes de su look veraniego llamando la atención de sus seguidores en redes sociales.

El traje de baño elegido por la influencer contó con dos piezas en tono dorado, uno de los colores más populares entre las celebridades esta temporada. El diseño incluyó un corpiño triangular con un original atado cruzado y una bombacha colaless con tirantes ajustables a los lados, anudados en forma de moño.

Para complementar su atuendo playero, la modelo añadió una túnica de red en el mismo tono dorado con detalles brillantes, creando un conjunto armonioso que está a tono con la moda del momento.

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

Como toque final, la creadora de contenidos optó por unos lentes de sol rectangulares con marco blanco y cristales marrones, elevando el nivel de glamour de su estilismo. Este accesorio aportó un elemento chic al look.

La publicación de Agustina Gandolfo en Instagram, acompañada del comentario "Déjenme a vivir en la playita" y un emoji de corazones, generó una ola de “me gustas” y comentarios positivos. Entre las reacciones destacadas se encontró la de su esposo, el futbolista Lautaro Martínez, quien bromeó: "¿No te daba miedo el balcón?", añadiendo un emoticón enamorado.