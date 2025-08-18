Santiago Maratea debutó con Trato Hecho en América TV: qué puesto llegó a pelear en el rating

El influencer busca quedarse con el tercer puesto del rating, pero enfrente tiene a Laurita Fernández, que con Bienvenidos a Ganar sigue firme en El Nueve y mantiene el respaldo del público.

El desembarco de Santiago Maratea en la conducción de Trato Hecho marcó el regreso del histórico formato, ahora en la pantalla de América TV. El ciclo, producido por Mandarina, representa un desafío estratégico para el canal, que apuesta a diversificar su programación y salir del perfil chimentero que lo caracteriza.

La vara está alta: el objetivo de América es alcanzar el tercer puesto en la competencia diaria, lugar que El Nueve sostiene hace años, y lograr un promedio superior a los 2 puntos de rating para mejorar tanto el prime time como el promedio de 12 a 24 horas.

El debut del programa tuvo un arranque auspicioso, pero con altibajos:

Del otro lado, Laurita Fernández continúa consolidándose en El Nueve con Bienvenidos a Ganar, que mantiene una base fiel de audiencia y alcanzó picos más altos que Trato Hecho.

Lunes: 1,6

Martes: 1,6

Miércoles: 1,6

Jueves: 2,5

Viernes: 1,6 Promedio semanal: 1,8

La diferencia entre ambos ciclos es mínima: solo dos décimas. Sin embargo, Laurita logró recuperar el tercer puesto a partir del jueves, gracias a la estabilidad de su audiencia.

Maratea vs. Fernández: el termómetro del público

La batalla no solo se libra en el rating. En redes sociales, Santiago Maratea recibió críticas por su desempeño como conductor, mientras que Laurita Fernández cosechó elogios por su experiencia y frescura, aunque algunos televidentes le reprochan copiar ciertos gestos y frases de Guido Kaczka.

Desde América confían en que Trato Hecho pueda consolidarse en el tercer puesto, pero la tendencia a la baja genera preocupación. En El Nueve, en cambio, reina la calma: la producción de Laurita está segura de seguir dominando la franja.

La pregunta que queda abierta es clara: ¿logrará Maratea con Trato Hecho destronar a Laurita Fernández y quedarse con el tercer puesto del rating? El balance de fin de mes será decisivo.