IR A
IR A

Minuto Uno y Duro de Domar, líderes en el prime time de septiembre

Los programas de Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan lograron posicionarse como lo más visto en su franja y quedaron por encima de otros canales de noticias.

Minuto Uno y Duro de Domar

Minuto Uno y Duro de Domar, líderes en el prime time

Redes sociales

C5N marcó el liderazgo en el prime time durante septiembre, al igual que los meses previos, y tiene mayor audiencia en la franja entre los canales de noticias. Minuto Uno y Duro de Domar se mantienen por encima de sus competidores.

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.
Te puede interesar:

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Con una impronta disruptiva, innovadora y marcando la agenda de cada noche, ambos programas supieron posicionarse por encima de la competencia.

Minuto Uno, el clásico del prime time

minuto uno

El programa que inicia a las 20 y finaliza a las 21.30 con la conducción de Gustavo Sylvestre analiza la realidad y lo que nadie muestra. En julio, tocó picos de 3,36 y quedó por encima de TN con 2.25 y Crónica 1.55.

Duro de domar, la realidad mezclada con ironía

duro de domar

El ciclo conducido por Pablo Duggan tiene un gran equipo de panelistas, se mantuvo líder con 3.04, mientras que sus principales competencias quedaron por detrás (TN con 1.87 y A24 con 1.44). Mientras que el domingo, lideraron con 1.96.

logo c5n para facebook

Por su parte, El Diario con Daniela Ballester se posiciona arriba con 2.96 a diferencia de sus rivales TN 2.53 y A24 1.87. La última pregunta con Antonio Fernández Llorante se mantuvo con 2.77, por sobre TN con 2.37 y LN+ 1.42.

Daniela Ballester No la ven

De una con Rubén Suárez y Luli Trujillo volvió a lo más alto con 2.47 en promedio del mes, por encima de TN con 1.78 y LN+ con 1.27. Inteligencia Artesanal, de la mano de Nancy Pazos, a poco de su estreno, nunca dejó el liderazgo y quedó con 2.34 por sobre 1.78 y 1.27 de LN+.

Le ley de la selva de Alejandro Bercovich quedó con un promedio de 1.92, TN con 1.52 y A24 0.96. Además, El Expediente promedió 1.37, TN 1,28 y LN+ 0.91. Right Now con Julieta Camaño lideró con 1.11 por sobre TN con 0.98 y Crónica de 0.88.

Por último, C5N en tu Barrio con Diego Costa quedó con 1.96, TN con 1.86 y Crónica 1.87. De este modo, el rating final del mes lo posicionó segundo con 2.40 por encima de A24 que tiene 1.48, pero por debajo de TN que marcó 2.55 puntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Martín Fierro 2025 llegan con mucha expectativa por conocer a los ganadores.

Llegan los Martín Fierro 2025: cuándo y dónde ver el galardón de la televisión

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Hace 12 minutos
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Hace 25 minutos
Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Hace 32 minutos
play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Hace 35 minutos
The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Hace 37 minutos