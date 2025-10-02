Minuto Uno y Duro de Domar, líderes en el prime time de septiembre

Los programas de Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan lograron posicionarse como lo más visto en su franja y quedaron por encima de otros canales de noticias.

C5N marcó el liderazgo en el prime time durante septiembre , al igual que los meses previos, y tiene mayor audiencia en la franja entre los canales de noticias. Minuto Uno y Duro de Domar se mantienen por encima de sus competidores.

Con una impronta disruptiva, innovadora y marcando la agenda de cada noche, ambos programas supieron posicionarse por encima de la competencia.

El programa que inicia a las 20 y finaliza a las 21.30 con la conducción de Gustavo Sylvestre analiza la realidad y lo que nadie muestra. En julio, tocó picos de 3,36 y quedó por encima de TN con 2.25 y Crónica 1.55.

El ciclo conducido por Pablo Duggan tiene un gran equipo de panelistas, se mantuvo líder con 3.04, mientras que sus principales competencias quedaron por detrás (TN con 1.87 y A24 con 1.44). Mientras que el domingo, lideraron con 1.96.

logo c5n para facebook

Por su parte, El Diario con Daniela Ballester se posiciona arriba con 2.96 a diferencia de sus rivales TN 2.53 y A24 1.87. La última pregunta con Antonio Fernández Llorante se mantuvo con 2.77, por sobre TN con 2.37 y LN+ 1.42.

Daniela Ballester No la ven

De una con Rubén Suárez y Luli Trujillo volvió a lo más alto con 2.47 en promedio del mes, por encima de TN con 1.78 y LN+ con 1.27. Inteligencia Artesanal, de la mano de Nancy Pazos, a poco de su estreno, nunca dejó el liderazgo y quedó con 2.34 por sobre 1.78 y 1.27 de LN+.

Le ley de la selva de Alejandro Bercovich quedó con un promedio de 1.92, TN con 1.52 y A24 0.96. Además, El Expediente promedió 1.37, TN 1,28 y LN+ 0.91. Right Now con Julieta Camaño lideró con 1.11 por sobre TN con 0.98 y Crónica de 0.88.

Por último, C5N en tu Barrio con Diego Costa quedó con 1.96, TN con 1.86 y Crónica 1.87. De este modo, el rating final del mes lo posicionó segundo con 2.40 por encima de A24 que tiene 1.48, pero por debajo de TN que marcó 2.55 puntos.