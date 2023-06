Santiago Del Moro reveló si habrá otro conductor en los Martín Fierro

Después de la confirmación de que Santiago del Moro conducirá la próxima entrega de los premios Martín Fierro , el presentador reveló que lo hará solo , por lo que de esta manera no habrá una pareja.

"No va a ser dupla" , adelantó el conductor de Gran Hermano 2022 sobre la fiesta que se llevará a cabo el próximo 9 de julio en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

En diálogo con América TV, Del Moro mostró su alegría por haber sido seleccionado para conducir la gala de los Martín Fierro, que se emitirá por Telefe: "Es una fiesta que amo. En su momento estuve por hacerla hace unos años y al final no se dio. Ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla y es divertido, me gusta".

En tanto, precisó que habrá grandes personalidades del espectáculo. "Van a participar muchas figuras, como todos los años. Susana Giménez es una figura número uno de Telefe, así que seguramente algo va a hacer y en algo va a participar. Creo que va a hacer algo en la presentación. Seguramente todas las figuras del canal van a estar, ya sea de una manera u otra y seguramente figuras de otros canales también", adelantó.

Cuando fue consultado sobre si la modelo Wanda Nara estará presente en la premiación, respondió que "seguramente Wanda va a estar. La conductora de MasterChef tiene que estar. Aparte es un personaje súper polémico y atractivo para estar ahí".

Incluso, Del Moro reveló que habrá un llamativo postre para los presentes en la ceremonia. "Este año se está armando un premio gigante y espectacular. Ayer estuvieron probaron el menú, es el más rico que probaron en muchos años. El postre va a ser en lata y viene con un martillo, lo martillas y descubrís tu postre", manifestó.

El presentador, a su vez, expuso su deseo de quedarse con algún galardón: "Yo quiero ganar algo. Es muy lindo subir ahí y levantar el premio. Te sentís el rey del día".