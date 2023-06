Tras descartar a Marley, Telefe anunció quién conducirá los Martín Fierro.

La Alfombra Roja tendrá la presencia de todos los artistas y será emitida por Telefe al igual que la transmisión oficial que estará a cargo del locutor. La periodista Laura Ubfal expresó que el protagonista está “con toda la expectativa, es un gran desafío para él que es súper profesional”.

La decisión se tomó luego de que Marley y Susana estén de baja. La Diva de los Teléfonos iba a estar con pequeñas participaciones, pero el principal iba a hacer el conductor de Expedición Robinson. Otro de los rumores fue Verónica Lozano, pero finalmente quedaron en Del Moro.

Jey Mammon vuelve a Telefe y en el canal todo está a punto de explotar

Luego de la baja de Marley de los Martín Fierro, Telefe tuvo que decidir a último momento quién podía reemplazarlo y acompañar a Susana Giménez. Pero no fueron las únicas cuestiones a resolver con el evento, ya que la participación de Jey Mammón también estaba en duda.

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", expresó. Lo cierto es que con esto puede participar, volver a estar entre sus colegas y aparecer al aire nuevamente.