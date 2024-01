Santiago del Moro reveló el contenido de los sobres negros de Gran Hermano 2023

Ahora, el conductor reveló que hay dos sobres negros por revelarse durante El Debate y no se sabe qué ocurrió para la aparición de los mismos. Quien se destaca entre los participantes es Virginia Demo, la nueva integrante de la casa que podría haber contado secretos de afuera, lo que le provocaría la expulsión automática.

Embed - Así fue la EXPULSIÓN de Juliana - Gran Hermano 2022

Luego, no se sabe nada más sobre quién podría haber roto las reglas, aunque otra teoría señala que podría tratarse de la aparición de la nominación fulminante. Esta última se utiliza para enviar a alguien directamente a la placa del domingo, no pudiendo ser salvado por el líder semanal, aunque quedaría otro sobre negro y no parece factible.

Los participantes de Gran Hermano se quedaron sin comida: ¿qué pasará?

Los participantes de Gran Hermano 2023 se quedaron sin comida tras seis semanas sin administrarla de buena manera, por lo que en la noche del domingo y durante todo el lunes no tendrán nada para comer.