Los participantes de Gran Hermano se quedaron sin comida: ¿qué pasará?

Durante el lunes no tendrán nada para comer.

Los participantes de Gran Hermano 2023 se quedaron sin comida tras seis semanas sin administrarla de buena manera , por lo que en la noche del domingo y durante todo el lunes no tendrán nada para comer.

Desde @TronkOficial, portal informativo de X (ex Twitter), señalaron: "Están almorzando fideos con pollo. Sabiendo que es lo último que les queda para comer, lo podían haber dividido en dos comidas (almuerzo y cena) pero prefirieron comer todo ahora ". Este dato es muy importante, ya que fue lo último que les quedaba.

Pero esto no fue lo único, sino que agregaron: "Están confiados en que a la noche les van a mandar comida desde producción". Lo que desconocen desde adentro de la casa es que Santiago del Moro realizó una encuesta en su cuenta de Instagram y ganó la opción para que no les den nada más, por lo que no tendrán qué comer.

Gran Hermano 2023 comida La casa de Gran Hermano 2023 se quedó sin comida. X (ex Twitter)

Así, los participantes de Gran Hermano 2023 comenzarán a valorar más la comida, la cual estuvieron despilfarrando hasta el momento y teniendo que pedir en reiteradas ocasiones que les den una mano. Ahora, el público dejó en claro su enojo con la producción, ya que el reality show pierde sentido sin adversidades.

Se filtró el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023 y hay sorpresa: ¿quién deja la casa?

El reality show tendrá su sexta salida por decisión de la gente y uno de los nominados ya tiene las horas contadas.