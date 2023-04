Santiago del Moro cruzó a Wanda Nara por las críticas y explotó la guerra en Telefe

En diálogo con LAM, Santiago del Moro fue consultado por el programa culinario y reveló: " Anoche vi un poquito, porque estuve de vacaciones . A mí me encanta MasterChef, me encantan los chicos, me encanta Wanda, con ella tengo la mejor ". Así, se mostró a gusto con la designación de la mediática como conductora.

Sobre los polémicos retuits que realizó Wanda Nara en su cuenta oficial, el conductor de El Club del Moro expresó: "No sé, eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa. Con ella tengo la mejor, no pasa nada". Con estas palabras, buscó distanciarse de las polémicas.

Embed

Tras la entrevista, Santiago del Moro realizó una particular publicación en su cuenta de Instagram y muchos creyeron que estaba dedicada a Wanda Nara. Allí se pudo leer: "La vida no está para vivirla como quieren otros", algo que podría considerarse como una crítica para la conductora de MasterChef 2023.