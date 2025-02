Santiago confirmó cuál es su estrategia para llegar a la final de Gran Hermano: "Ustedes dos..."

Y es que esto no fue lo único, sino que minutos después de la segunda eliminación de Giuliano, el uruguayo se fue con Luciana y Luz al patio para decirles una inesperada confesión. Vinculado a su futuro en Gran Hermano, Algorta señaló: "Mi gente ya sabe que me voy yo antes que ustedes. Si es necesario, me voy yo".

Él se sacrifica por su #Tridente (mientras que acá dicen que convendría separarlos) #GranHermano pic.twitter.com/bh7eVFtqdl — Brian (@brianturiello) February 10, 2025

Por el momento, tanto Luciana como Luz parecen haber bajado sus niveles de apoyo del público, algo que no perjudica a Santiago. Esto es llamativo, ya que son las dos participantes más cercanas a él desde el principio y el uruguayo parece tener el camino allanado para consagrarse campeón de Gran Hermano 2024-25.

Gran Hermano sancionó a dos participantes de dura manera y quedaron al borde de la expulsión

La semana de Gran Hermano empezó de la peor manera para dos participantes, ya que fueron enviados a placa directamente apenas se consumó la segunda eliminación de Giuliano Vaschetto y tras romper el reglamento.