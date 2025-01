Santiago de Gran Hermano explotó contra Santiago del Moro: "Expuso a Luz"

Pero eso no fue lo polémico, sino que Algorta apuntó contra Del Moro: "Que Luz se quedara al versus me parece que no era una de las posibilidades. Especulaciones, un montón. Desde lo que se habló en su momento en la cena de su padre, algo del Congelados...". Así, dejó en claro que las palabras del conductor fueron las causantes del peligro que corrió la jujeña.

Tato dice que no estaba en las posibilidades que Luz quede en un versus contra Nano y considera que se dio así por como la expuso DEL MORO con el tema de su padre político y por la repercusión del congelados



De esta manera, el público prestará especial atención a lo que suceda con Santiago en las próximas semanas, ya que quienes cuestionan a Telefe suelen verse perjudicados y el uruguayo es el claro favorito para ser campeón. Por eso, habrá mucha tensión entre el público y el canal con motivo de esta posible caída.

