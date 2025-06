Salió el primer tráiler de la biopic de Bruce Springsteen: Deliver me from nowhere

El icónico cantante de rock Bruce Springsteen tendrá su película biográfica llamada Deliver me from nowhere, la cual se estrenará el 24 de octubre y ya se lanzó el primer tráiler. El actor Jeremy Allen White , reconocido por su papel en la serie The Bear, se pondrá en la piel del artista y estará bajo las órdenes del director Scott Cooper.

Strong reveló a Variety: “Durante los últimos seis meses me la pasé en el mundo de Bruce con su música, creo que nunca me topé con la obra de alguien ni con su legado de una manera que me haya inspirado tanto o me haya llenado de vida, esperanza y amor como Bruce Springsteen”.

Embed - Springsteen: Deliver Me From Nowhere | Official Trailer

La película se basa en el libro de Warren Zanes sobre la creación del álbum Nebraska de 1982. Cabe destacar que el tráiler salió casi en simultáneo del nuevo proyecto de El Jefe, Tracks II: The lost albums, una retrospectiva que se lanzará el 27 de junio que comprende los discos que abarcan el período de 1983 y 2018.

“Discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados. Toqué esta música para mí y a menudo para amigos cercanos durante años. Me alegro de que por fin tengan la oportunidad de escucharlas. Espero que las disfruten”, indicó el artista en su cuenta de Instagram.

Springsteen Redes sociales

El último disco de estudio que publicó Bruce fue en 2022 y se trata de una colección de versiones de clásicos como Four tops y las Supremes titulada Only the Storng Survive.