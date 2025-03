Sadie Sink llegaría al universo de Marvel en las películas de Spider-Man: ¿qué personaje sería?

Nacida el 16 de abril de 2002 en Brenham, Texas, Sadie es una actriz estadounidense que inició su carrera en el teatro, destacándose en producciones como "Annie" en Broadway. Su salto a la fama internacional llegó con Stranger Things, donde interpreta a Max Mayfield desde la segunda temporada. Además, ha participado en películas como The Glass Castle, la trilogía La calle del terror y el cortometraje de Taylor Swift All Too Well: The Short Film.