Rusherking quiere proponerle casamiento a la China Suárez: "Pidió anillos de compromiso"

Fue tan repentino que parece que ni siquiera la China Suárez estaba al tanto: "Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta". Con esto, el panelista de Mañanísima habría arruinado la propuesta del cantante.

RUSHERKING LLAMÓ A UNA JOYERIA PARA PEDIR ALIANZA ¿Se acerca casamiento con la China Suárez?

En la actualidad, Rusherking y la China Suárez están en pareja hace aproximadamente 8 meses y mantienen un perfil totalmente bajo, es decir, no se involucran en ninguna polémica y casi no comparten imágenes de su vida privada. Por eso es que sus fanáticos aprecian mucho la relación amorosa que tienen las personalidades nacionales, aclarando siempre cualquier tipo de mentira que se dice sobre ellos.