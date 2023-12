Rosina Beltrán, de Gran Hermano, mostró cuál es la nueva microbikini furor del verano

Rosina Beltrán naranja microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar. Parte de sus casi 40 mil seguidores le dejaron miles de "Me gusta" y comentarios elogiando su look, además de desearle suerte en el programa. "Soy muy impulsiva, muy frontal. Soy una persona que nació sin filtro”, comentó al presentarse en el reality.

Julieta Poggio se lució con una microbikini amarilla que promete ser ideal para la pileta

Julieta Poggio compartió una foto vistiendo una microbikini que va a marcar tendencia. La ex participante de Gran Hermano subió una historia en la que se la pudo ver posando con una combinación que incluyó un traje de baño con tiras entrecruzadas y un short. .

La ex participante de Gran Hermano eligió para una tarde de pileta un look que incluyó un look muy particular y fresco. El traje de baño en un tono amarillo megashocking consistió de un corpiño con molde triangular con tiras entrecruzadas en la zona del abdomen, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultracavada. Por encima de esta pieza lució un minishort de jean celeste. Esta combinación se encuentra entre las últimas tendencias de la moda.

En la historia que publicó Julieta Poggio en su cuenta de Instagram, se la pudo ver acompañada por un amiga a orillas de una pileta, tomando sol temprano por la mañana. Además, completó su look con unos anteojos de sol en total black con formato rectangular y vidrio superopaco.