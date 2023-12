Julieta Poggio se lució con una microbikini amarilla que promete ser ideal para la pileta

La ex participante de Gran Hermano eligió para una tarde de pileta un look que incluyó un look muy particular y fresco. El traje de baño en un tono amarillo megashocking consistió de un corpiño con molde triangular con tiras entrecruzadas en la zona del abdomen, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultracavada. Por encima de esta pieza lució un minishort de jean celeste. Esta combinación se encuentra entre las últimas tendencias de la moda.