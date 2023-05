Romina Urigh de Gran Hermano habló sobre su relación con L-Gante y reveló toda la verdad.

“Yo dije lo hago por mis nenas. Nunca dije que lo hacía por una casa o porque no tenía dónde vivir. No sé de dónde lo sacaron. Busquen ese videíto donde yo digo que soy pobre, que no tengo por dónde vivir, que lo hago por la casa de mis hijos”, expresó en Socios del Espectáculo.

Pero luego, hizo foco en L-Gante: “Mentira. No pasé la noche en su casa. ¿Te imaginás?”, expresó entre risas. Y agregó: “Es un chico, tiene 23 años. Mi marido tiene 52 años. Quería hacer algo con él, justamente lo fui a ver. Charlamos y quedamos hablando”.

Respecto a la historia publicada que el referente de la cumbia 420 subió a su cuenta de Instagram, contó que “lo borró porque se asustó él”, pero ella le explicó que estuvo mal porque los medios iban a sospechar más. Finalmente, en los últimos días confirmó que volvió a estar en pareja con Walter Festa, el padre de sus hijas.

El radical cambio de Julieta Poggio luego de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, publicó imágenes sobre su radical cambio de look y sorprendió en sus redes sociales. Se sentó en la peluquería y le tiñeron el pelo de un color inesperado. ¿Qué se hizo?

Poggio Redes sociales

Luego de haber participado en distintos programas de TV, ser parte de algunas funciones de Fuerza Bruta y, en la previa del estreno de su obra de teatro Coqueluche, Julieta Poggio decidió hacer un radical cambio de look por una serie de días.

Poggio Redes sociales

Mantuvo su pelo rubio, pero se agregó extensiones de pelo roja y negro y que hacen resaltar el color del pelo original. Ese cambio en el pelo lo acompañó con un outfit total black que tenía un top negro con tiras que se dejan caer con el fin de atarlos alrededor del abdomen.