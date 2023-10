Romina Uhrig de Gran Hermano ya no lo esquiva y habló de su relación con Conejo Quiroga

"Después yo lo veo al Cone y le digo 'está Coti allá. ¿La voy a buscar?'. 'No, no', me dice. Y en un momento me dice 'andá a buscarla', y cuando te fui a buscar ya no estabas", agregó Uhrig que también reconoció que se lleva mejor con Coti.

Luego de finalizar el certamen, algunos continuaron llevarse mal, pero Coti pudo arreglar su vínculo no solo con Romina sino también con Juli Poggio, con quien se llevaba bien y eran un grupo dentro de la casa.

Coti Romero confesó que se besó con una reconocida influencer en una fiesta: los detalles

La modelo y participante del Bailando 2023, Coti Romero, confesó que estuvo a los besos con una reconocida influencer en la fiesta Bresh y dejó sorprendido a Marcelo Tinelli en medio del escándalo con el Conejo Quiroga.

Mientras Coti Romero esperaba para conocer el puntaje secreto de Pampita, conversó con el conductor Marcelo Tinelli y este le preguntó si había tenido una cita con Camila Lonigro, ante lo que la correntina confirmó que no. De igual manera, le reveló: "Me vi con otra chica".

Como esto le generó incertidumbre al conductor del certamen, empezó a preguntarle a la participante por más detalles y desde el streaming del Bailando 2023, uno de sus compañeros reveló: "Estuvo chapando en la Bresh con una influencer". Así, comenzaron a consultarle por incluso más información.

Para finalizar, Coti Romero remarcó: "No voy a decir porque no sé si ella quiere, es muy hermosa". Entre varias palabras entrecruzadas del streaming y los del piso, se escuchó el nombre de Juli Castro, participante del Bailando 2023 e hija de Romina Giardina, pero no se ahondó en el tema.