Romina de Gran Hermano 2022 blanqueó su relación con L-Gante: los detalles

"¿Puede ser que ayer a la noche saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el movilero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La exparticipante del reality respondió con sinceridad y admitió "nos juntamos", aunque rápidamente entre risas ahondó sobre el tipo de relación que mantienen: "No estoy con L-Gante, es un amigo y un compañero".

Posteriormente fue consultada si había regresado con el exintentendente de Moreno, Walter Festa, a lo que la joven asintió. "Obvio, sí, no pasa nada. Por eso digo que te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver" reveló confirmando una reconciliación con el padre de sus hijas.

"¿Te gusta la música de L-Gante igual?", insistió el cronista, y Romina contestó: "Obvio, me encanta, yo lo re banqué adentro de la casa también, lo recontra defendí con Alfa y todo, me acuerdo". Consultada sobre porque el músico borró la foto en la que estaban juntos, expresó: "No sé qué pasó, no tengo idea. Nos reunimos, tuvimos que charlar sobre trabajo".

La exconcursante admitió que nunca se habían cruzado con el cantante, pero contó cómo se dio el acercamiento: "Nos conocimos ahora, empezamos a hablar por Instagram, creo que sí, que se habló con Daniela (Celis) pero conmigo puedo decir que súper respetuoso", cerró.

Rumores de romance entre L-Gante y Romina de GH 2022: cómo fue el encuentro

Una imagen de L-Gante junto a una exparticipante de Gran Hermano 2022 impactó de lleno en los fans y rápidamente se viralizó en redes sociales, aumentando los rumores de romance.

En un principio, se especuló con que la nueva pareja del cumbiero sería Daniela Celis, tras un picante ida y vuelta en redes. Pero ahora con la aparición de una nueva foto la historia dio un giro inesperado y vincularon a Elias Valenzuela con Romina Uhrig.

romina y l-gante.

Desde Socios del Espectáculo compartieron la imagen del cantante y la exdiputada; y los conductores del ciclo, sembraron la duda sobre el presunto romance que existiría entre ambos. En ese sentido dieron detalles de la noche de pasión que mantuvieron.

"Esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Kapital, que es un boliche en la zona de San Telmo", contó Adrián Pallares mientras se veía en pantalla la storie en la cuenta de Instagram de L-Gante.

"Lo que nos cuenta gente es que habrían pasado la noche jugando y que habían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana. Se fueron al alba y se fueron para la casa de él", reveló.

Asimismo, contaron que L-Gante borró la foto junto a Romina Uhrig después de unas horas, algo que despertó más las sospechas sobre el vínculo con la exhermanita.

Una de las panelistas Nancy Dure acotó sobre la foto: "Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos entonces después no quiso dejar la evidencia".