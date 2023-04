Denuncia a Telefe por estafa tras ganar Gran Hermano: "Se quedaron con mi plata"

Gran Hermano Redes sociales

En los últimos días, la exparticipante Viviana Colmenero, publicó una serie de tuits en su cuenta personal, que deja muy mal parada a la producción del programa.

Colmenero participó de la edición 2003 del ciclo televisivo, entró a la casa dejando a su pequeño hijo Leonel al cuidado de su familia. La oriunda de Belgrano, se consagró como ganadora y obtuvo un premio de 200 mil pesos.

En la actualidad, Colmenero participa como panelista del programa Los Ángeles de la Mañana, en sus redes sociales criticó fuertemente los días después de ganar el reality: "Ahora que lo pienso a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay (estuve como una semana de lugar en lugar). También me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata".

Gran Hermano: se reveló cuánto cobra en dólares cada uno de los exparticipantes por eventos

Al salir de la casa de Gran Hermano, los participantes tomaron otra relevancia. Algunos fueron más populares y otros más perfil bajo, por ese motivo, la cotización de cada uno de ellos para asistir a eventos es distinta. Se dio a conocer la cifra que se llevan los finalistas a comparación del resto y generó sorpresa.

En las últimas horas se viralizó un audio de Walter Alfa hablando con una marca en la que le cuenta cuál es su precio y el motivo por el que es tan elevado: Mirá, lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos”.

En LAM hicieron un cachet de cuánto se lleva cada uno por su presencia. Dio como resultado que los que menos cobran son Juan Reverdito, Mora Jaborinsky y Martina Stewart Usher, que su precio está entre u$s100 y u$s200.

Luego los valores comienzan a ascender, Lucila la Tora u$s600, Holder desde que está confirmado para el Bailando 2023, u$s800, pero ante u$s300. Luego le sigue Alfa, quien creía ser el más pago, pero se confirmó que no.

El cordobés Alexis, mejor conocido como Cone, presenta un valor de u$s1100 y Coti, su pareja y el motivo por el que Quiroga suma más dinero, cobra u$s1300. Por último, los tres finalistas del certamen tienen los valores más altos.

Nacho Castañares cobra u$s2000, Julieta Poggio u$s2500 y el campeón del reality suma u$s4000 por cada una de las presencias.