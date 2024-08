¿Romance en puerta entre dos ex-Gran Hermano? "Es mi amiga, pero..."

Durante su visita al programa Se Picó, parte del streaming de República Z, Rosina fue consultada nuevamente por un posible romance con Lucía y señaló: "La verdad, no tienen ni idea de la interna, así que no voy a responder. Lo lamento. No saben nada de mi vínculo con Luchi, no tienen ni idea". Con estas palabras, dejó en evidencia que es más que probable que haya pasado algo entre ellas fuera de Gran Hermano.