Identificaron el cuerpo hallado en la costa de Magdalena: se trata del último pescador desaparecido en el Río de la Plata Confirmaron que los restos corresponden a Damián Giubu, el único que todavía se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de junio. La búsqueda se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cadáver flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Por Agregar C5N en









Los cinco pescadores fueron hallados sin vida.

Finalmente, se confirmó que el cuerpo hallado en las costas del partido de Magdalena corresponde a Damián Giubu, el último de los pescadores que habían desaparecido el pasado 14 de junio tras un viaje de pesca en el Río de La Plata. Según confirmó el diario El Día de La Plata, fue la hermana de Giubu quien identificó los restos tras más de un mes de búsqueda.

El operativo se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cuerpo flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Esa alerta obligó a reinstalar el Puesto de Comando de Incidentes en Atalaya, desde donde se coordinaron los rastrillajes por tierra y agua.

En el operativo de rastrillaje trabajaron los Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, junto al equipo de Operaciones de la Federación Bonaerense (F9). También se sumaron Defensa Civil, guardaparques de la zona y efectivos de la Policía especializados en Riesgos Especiales.

La desaparición La embarcación identificada como "Chamigo-Ho" donde cinco pescadores habían zarpado desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, no regresó al lugar previsto ni sus ocupantes volvieron a comunicarse con sus familiares. Tras la denuncia radicada por Ricardo Damián Koch, las autoridades iniciaron un operativo de emergencia encabezado por la Prefectura Naval Argentina para intentar dar con el paradero de los cinco pescadores.

Entre los desaparecidos fueron identificados Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50, ambos hermanos del denunciante. También fue identificado el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos tripulantes aún no pudieron ser individualizados oficialmente.