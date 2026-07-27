27 de julio de 2026 Inicio
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Identificaron el cuerpo hallado en la costa de Magdalena: se trata del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

Confirmaron que los restos corresponden a Damián Giubu, el único que todavía se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de junio. La búsqueda se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cadáver flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya.

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Los cinco pescadores fueron hallados sin vida.

Los cinco pescadores fueron hallados sin vida.

Finalmente, se confirmó que el cuerpo hallado en las costas del partido de Magdalena corresponde a Damián Giubu, el último de los pescadores que habían desaparecido el pasado 14 de junio tras un viaje de pesca en el Río de La Plata. Según confirmó el diario El Día de La Plata, fue la hermana de Giubu quien identificó los restos tras más de un mes de búsqueda.

La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.
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El operativo se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cuerpo flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Esa alerta obligó a reinstalar el Puesto de Comando de Incidentes en Atalaya, desde donde se coordinaron los rastrillajes por tierra y agua.

En el operativo de rastrillaje trabajaron los Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, junto al equipo de Operaciones de la Federación Bonaerense (F9). También se sumaron Defensa Civil, guardaparques de la zona y efectivos de la Policía especializados en Riesgos Especiales.

La desaparición

La embarcación identificada como "Chamigo-Ho" donde cinco pescadores habían zarpado desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, no regresó al lugar previsto ni sus ocupantes volvieron a comunicarse con sus familiares. Tras la denuncia radicada por Ricardo Damián Koch, las autoridades iniciaron un operativo de emergencia encabezado por la Prefectura Naval Argentina para intentar dar con el paradero de los cinco pescadores.

Entre los desaparecidos fueron identificados Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50, ambos hermanos del denunciante. También fue identificado el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos tripulantes aún no pudieron ser individualizados oficialmente.

Según indicaron fuentes del caso, el grupo tenía previsto realizar una jornada de pesca de pejerrey. La preocupación de los familiares comenzó cuando, al caer la noche, ninguno de los ocupantes regresó al sitio donde habían dejado estacionados sus vehículos.

La lancha contaba con elementos de seguridad y comunicación, entre ellos chalecos salvavidas, sistema de posicionamiento GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares. Para las tareas de búsqueda, Prefectura desplegó embarcaciones, medios terrestres y un avión de patrullaje que recorren la zona costera y distintos sectores del Río de la Plata comprendidos entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

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