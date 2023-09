Rocío Guirao Díaz mostró diferentes tendencias de microbikinis de los últimos 20 años

En una de sus últimas publicaciones publicó una imagen en donde mostró las microbikinis que usó a los 19 años y a los 39, la edad que tiene actualmente. En la primera se la pudo ver con un traje de baño blanco con corpiño triangular y bombacha colaless. En la segunda imagen, la influencer posó con un traje de baño de dos piezas con estampado cuadriculado en rojo y blanco.

Rocío Guirao Díaz Microbikini Instagram

“19 vs 39. Ser flaca no es sinónimo de estar saludable. MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacía ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal! Era normal estar cansada, no tener fuerza y enfermarme seguido”, escribió en el posteo de la red social en donde tiene alrededor de 2 millones de seguidores. Luego agregó: “MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y más energía que a mis 20. Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento ¡MEJOR! ¿El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental. Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño”. Miles de sus fans le dejaron un “me gusta” y comentarios elogiando su look y felicitándola por el cambio en su rutina.

Karina Mazzocco se lució con una microbikini estampada que es tendencia para el verano

Karina Mazzocco viajó a Brasil y sorprendió a sus seguidores con una microbikini estampada que sigue siendo protagonista en la elección de las famosas para sus looks veraniegos. La conductora optó por un diseño animal print que nunca pierde vigencia y marcó tendencia. Sentada en la orilla del mar, se mostró relajada disfrutando unos días bajo el sol en esta famosa playa brasilera.

karina mazzocco microbikini Instagram

Anticipándose al verano, la modelo eligió un diseño con estampado camuflado, uno de los diseños animal print favoritos de famosas como Romina Malaspina y Juli Poggio, entre otras. Este conjunto trató de un corpiño con molde triangular sujetado por el cuello y una bombacha colaless. Además, le sumó un par de anteojos de sol y optó por no usar maquillaje y tener el pelo suelto, lo que permitió verle sus rulos al viento.

El posteo reunió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el destino que eligió para descansar, como también la felicitaron por su presente laboral. La modelo continúa marcando tendencia y reafirmando su lugar como referente de la moda.