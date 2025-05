Ricardo Caruso Lombardi en Right Now: "Sin sentido común la política es imposible"

"Yo no estoy para que me manejen, no hay chance. Si me meto en esto es para hacer las cosas bien y no como le pasa a alguno cuando va a comer... dicen 'mirá quien entró, mirá el chorro éste", aclaró el deportista.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el candidato habló sobre el debate y sus competidores en la Legislatura porteña: "Yo no vengo del ambiente del deporte. A mi me gustaría tomar algunos conceptos del fútbol en la política, por ejemplo el trabajo en equipo, y eso no se vio en el debate".

A la hora de elegir quién le cae bien en este ambiente: "Santoro, Kim y Adorni me felicitaron, los sorprendí", contó el exjugador de Argentinos Juniors, Chacarita, Defensores de Belgrano, River y Boca.

En este sentido criticó el espíritu combativo entre los postulantes: "hay una pelea personal entre todos". Aseguró que sus familiares, incluida su madre que tiene 90 años, le dijeron 'vos estás loco', 'porqué te metes en esto si la gente te quiere'", comentó.

Entre sus proyectos habló de "subsidiar a los clubes y que estén controlados", porque muchos chicos de los barrios quedaron sin esa contención porque se cerraron por falta de ayuda del Estado.

En las elecciones legislativas en la Ciudad, el próximo 18 de mayo, Caruso Lombardi competirá con los otros 16 candidatos que las fuerzas políticas definieron para renovar a 30 de los 60 integrantes de la Cámara.

Caruso Lombardi, sobre Diego Maradona: "Fue extraordinario"

El deportista contó anécdotas junto a Diego Maradona y aseguro que "conmigo fue extraordinario. Me tocó con la varita mágica", remarcó. "Él me recomienda y me fue muy bien en Argentino Juniors y no paré más. Dirigí 12 años seguidos en primera división", agregó.

Caruso tuvo palabras elogiosas del Diez ya que fue el que pidió que lo contrataran: "Eternamente agradecido... lo lloré mucho. Me dolió lo que le hicieron... Estaba enfermo y no podía curarse, aunque lo intentó muchas veces, no podía... Pero en el fútbol fue grandioso, fue lo máximo", reflexionó.