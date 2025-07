Se filtró la duración de Stranger Things 5 y Netflix se quedó sin sorpresa: se viene un récord mundial

La viralización fue tal que Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, se hizo eco de la situación y compartió la imagen en sus historias de Instagram. Junto con ella, escribió "lol not even close to accurate", algo que se puede traducir como "Jajaja, ni siquiera cerca de ser preciso", por lo que aseguró que no es algo real.

Ross Duffer historia duración Stranger Things 5 Netflix La imagen de Stranger Things llegó hasta los hermanos Duffer. Captura Instagram

Esto también deja en claro que hay dos opciones: los capítulos de Stranger Things 5 serán mucho más breves o incluso más extensos, aunque esto último sería muy raro. Lo cierto es que la expectativa cada vez crece más y Netflix podría tener números récord de audiencia gracias a la última temporada de su serie más exitosa.

Netflix colaboró con una figura de la música argentina para la canción de División Palermo

La plataforma de streaming Netflix colaboró con una figura de la música argentina para la canción de División Palermo y presentó a su protagonista Santiago Korovsky en la búsqueda de conseguir un jingle para la segunda temporada de la exitosa serie.