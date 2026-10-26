26 de octubre de 2026 Inicio
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Feriados por el papa León XIV: quiénes tendrán cuatro días de descanso seguidos en noviembre 2026

El cronograma incluye asuetos que varían según la jurisdicción. Cada trabajador deberá confirmar qué días le corresponden.

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El fin de semana largo irá desde el sábado 7 hasta el martes 10.

El fin de semana largo irá desde el sábado 7 hasta el martes 10.

Vatican Media

Quienes trabajen en la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba podrán disfrutar de cuatro días corridos de descanso en noviembre de 2026, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. El fin de semana largo irá desde el sábado 7 hasta el martes 10, siempre que no se trabaje de sábado a domingo.

Karla Robles y Diego Zerda.
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Los feriados se aplican según el lugar de trabajo, por lo que cada persona deberá verificar qué días le corresponden de acuerdo con su situación laboral y con el distrito donde desempeña sus tareas.

Cuándo son los feriados en noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional dispuso tres jornadas no laborables a través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida está vinculada con la organización de las actividades de la visita, que incluirán operativos de seguridad, controles de circulación y encuentros religiosos en distintos puntos del país.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y regirá en todo el territorio. El martes 10 el asueto se aplicará únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11, último día de la estadía del pontífice, quedará limitado a la provincia de Buenos Aires.

Por eso, quienes trabajan en CABA y Córdoba tendrán cuatro días seguidos libres, del sábado 7 al martes 10. En la provincia de Buenos Aires, las personas que no trabajan los fines de semana descansarán el lunes 9 y el miércoles 11, pero deberán retomar sus actividades el martes 10. Hay que recordar que la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes trabajen en un feriado cobran el doble de su remuneración habitual, es decir, la jornada más un adicional del 100%.

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