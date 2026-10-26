Feriados por el papa León XIV: quiénes tendrán cuatro días de descanso seguidos en noviembre 2026 El cronograma incluye asuetos que varían según la jurisdicción. Cada trabajador deberá confirmar qué días le corresponden. Por Agregar C5N en









El fin de semana largo irá desde el sábado 7 hasta el martes 10. Vatican Media

Quienes trabajen en la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba podrán disfrutar de cuatro días corridos de descanso en noviembre de 2026, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. El fin de semana largo irá desde el sábado 7 hasta el martes 10, siempre que no se trabaje de sábado a domingo.

Los feriados se aplican según el lugar de trabajo, por lo que cada persona deberá verificar qué días le corresponden de acuerdo con su situación laboral y con el distrito donde desempeña sus tareas.

Redes sociales Cuándo son los feriados en noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV El Gobierno nacional dispuso tres jornadas no laborables a través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida está vinculada con la organización de las actividades de la visita, que incluirán operativos de seguridad, controles de circulación y encuentros religiosos en distintos puntos del país.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y regirá en todo el territorio. El martes 10 el asueto se aplicará únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11, último día de la estadía del pontífice, quedará limitado a la provincia de Buenos Aires.