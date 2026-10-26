26 de octubre de 2026 Inicio
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La escalofriante lesión de una figura de la NBA que dejó a sus compañeros al borde de las lágrimas

La figura del equipo intentó sobrepasar a un jugador para encestar, pero un rival lo bloqueó, cayó debajo del aro a un minuto del final y debió ser asistido de urgencia.

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Jalen Williams sufrió una dura lesión en la victoria de Oklahoma City Thunder.

Jalen Williams sufrió una dura lesión en la victoria de Oklahoma City Thunder.

El mundo de la NBA quedó convulsionado por la escalofriante lesión de Jalen Williams, figura de Oklahoma City Thunder, ante Los Ángeles Clippers. El impacto fue tal que sus compañeros quedaron al borde de las lágrimas.

La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.
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El doloroso hecho ocurrió cuando restaban 1:14 para el cierre del encuentro y Williams, que estaba en el sector izquierdo, encaró hacia el aro en una penetración ofensiva y recibió una falta que terminó desestabilizándolo en el aire.

En la caída contra el suelo, su pie izquierdo se dobló y los gestos de dolor del basquetbolista encendieron las alarmas de los médicos: la figura del equipo cayó tendido debajo del aro con un grave cuadro en el tobillo izquierdo, que se dobló por completo y generó escenas dramáticas.

Si bien rápidamente los médicos intentaron taparon el tobillo del jugador con toallas para evitar que las cámaras transmitieran la imagen, Williams se agarraba a la cabeza y hasta sus compañeros y rivales se tomaban la cabeza sin poder creer lo que veían.

El encuentro estuvo detenido durante más de cinco minutos en medio de un silencio sepulcral que derivó en lágrimas en el banco de suplentes del Thunder.

Las lesiones que sufrió Jalen Williams

La lesión se produjo después de una campaña en la que Jalen Williams solo disputó 33 partidos de fase regular ya que viene de la recuperación de una operación en la muñeca derecha y también padeció problemas en los isquiotibiales.

Las molestias musculares afectaron además su participación en los playoffs. La ausencia o la condición física limitada del alero incidieron en el rendimiento de los Thunder durante esa etapa. Williams había comenzado el nuevo curso como una pieza de la rotación de Oklahoma City, con participación superior a los 30 minutos en el duelo frente a los Clippers.

Shai Gilgeous-Alexander, compañero de Williams, apenas pudo articular palabras ante las cámaras de televisión: “Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso. Le encanta jugar, le encanta competir. Es una lástima la suerte que ha tenido hasta ahora, pero está preparado para esto”.

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