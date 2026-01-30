IR A
IR A

Murió la legendaria Catherine O'Hara, quien fuera la mamá de Kevin en Mi pobre angelito

La actriz y escritora canadiense falleció tras cinco décadas de trayectoria en cine y televisión. Tenía 71 años.

La actriz arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión.

La actriz arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión.

Redes sociales

La actriz Catherine O’Hara, reconocida por su personaje de Kate McCallisteen, la mamá de Kevin en Mi pobre Angelito, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó el medio TMZ y la revista People. Se desconocen las causas de su muerte. La artista desarrolló diversos papeles a lo largo de una carrera de cinco décadas y logró una exitosa trayectoria en Hollywood.

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú: pocos lo saben

Participó de más de 100 producciones y se convirtió en un rostro conocido entre los famosos del cine mundial. En 2020 hizo el papel de Moira Rose en la serie de comedia Schitt’s Creek, por el que ganó un Premio Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award. La canadiense también interpretó a Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela.

La actriz en uno de los personales que se hizo conocida a lo largo de su carrera

Entre sus actividades, tenía previsto participar de un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles, por la que estuvo nominada al premio que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que reconoce lo mejor del cine y la televisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

William Dafoe es el protagonista de The Soffleur, la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki.
play

Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

últimas noticias

play
Las nuevas Películas de Netflix que te sorprenderán por sus tramas memorables

Esta película cargada de suspenso fue un éxito en cines, llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cómo se llama

Hace 20 minutos
Se trata de uno de los destinos más visitados en la costa bonaerense. 

Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa que quedó séptima a nivel mundial

Hace 21 minutos

La CGT busca postergar el debate de la reforma laboral mientras aumenta la presión para que tome medidas de fuerza

Hace 26 minutos
La actriz arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión.

Murió la legendaria Catherine O'Hara, la mamá de Kevin en "Mi pobre angelito"

Hace 44 minutos
La modelo agradeció a sus seguidores con un emotivo video.

Reapareció Soledad Fandiño después de un año de hermetismo sobre su salud

Hace 1 hora