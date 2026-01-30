Murió la legendaria Catherine O'Hara, quien fuera la mamá de Kevin en Mi pobre angelito

La actriz arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión.
Redes sociales
La actriz Catherine O’Hara, reconocida por su personaje de Kate McCallisteen, la mamá de Kevin en Mi pobre Angelito, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó el medio TMZ y la revista People. Se desconocen las causas de su muerte. La artista desarrolló diversos papeles a lo largo de una carrera de cinco décadas y logró una exitosa trayectoria en Hollywood.
Participó de más de 100 producciones y se convirtió en un rostro conocido entre los famosos del cine mundial. En 2020 hizo el papel de Moira Rose en la serie de comedia Schitt’s Creek, por el que ganó un PremioEmmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award. La canadiense también interpretó a Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela.
Entre sus actividades, tenía previsto participar de un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles, por la que estuvo nominada al premio que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que reconoce lo mejor del cine y la televisión.