Revelaron el fulminante apodo que le pusieron las amigas a la China Suárez

Luego conoció a Benjamín Vicuña también actuando porque ambos protagonizaron El Hilo Rojo y, a pesar del escándalo en el inicio de la relación, llevaron una relación con dos hijos en común. Un rumor de infidelidad puso en crisis a la relación y también se separaron por decisión de ambos.

China Suárez Redes sociales

En Entrometidos, la panelista reveló: “A la China la llaman La vengadora porque ella fue quien vengó a todos. Ella los vengó uno por uno”. Y agregó: “Cabré que era el gran latin lover en su momento, la pasó mal”.

Pero Carlos Monti recordó que la última relación no salió como esperaba: “Con Rusherking no (último novio de la actriz), fue al revés, el que pateó la pelota fue él. Vio algo que no le gustó y se fue, y se terminó la historia”.

Ángel de Brito cruzó a la China Suárez frente a los rumores de un nuevo affaire

En medio del éxito del Bailando 2023, Ángel de Brito cruzó a la China Suárez frente a los rumores de un nuevo affaire y aseguró que "nada me sorprende". El conductor de LAM opinó sobre las acusaciones de un supuesto romance entre la actriz y un jugador de fútbol uruguayo.

Anto Lima Redes sociales

Si bien, en las últimas semanas la China Suárez se mantuvo fuera del foco de la polémica, fue señalada en los últimos días por una modelo pareja de un futbolista de Nacional de Montevideo vía redes sociales. “Le mira las historias a mi marido”, expresó en un posteo y generó revolución porque lo vinculó con otro romance.