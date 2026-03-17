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Revelan fotos que confirmarían el romance entre una famosa actriz y un cantante

La actiz encendió las redes después de publicar una imagen junto al músico con quien protagonizó la serie vertical TILF.

La actriz volvió a agitar las redes con un nuevo romance.

La actriz volvió a agitar las redes con un nuevo romance.

Pexels

Gimena Accardi volvió a mostrarse junto a Seven Kayne y alimentó los rumores de un nuevo romance tras la escandalosa separación de Nico Vázquez, en julio pasado, después de 18 años de relación.

La famosa aseguró que su hijo adoptivo les trajo una nueva vida.
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La actriz compartió imágenes y parte del material que grabó con el músico de 26 años, con quien protagoniza la serie vertical TILF. "No me molestaría estar con alguien más joven. Hay gente muy interesante de 25 años y gente muy boluda de 40", lanzó Accardi en su momento.

La pareja de artistas viajó recientemente a España para presentar la serie que compartieron en el Festival de Málaga, y dejaron ver que la química va más allá de la pantalla.

El vínculo fue confirmado la semana pasada por la periodista Fernanda Iglesias, quien remarcó que "Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga", en referencia a la expareja de Kayne, Milagros Viado.

Gimena Accardi confesó su infidelidad

Gimena Accardi se separó de Nico Vázquez después de confesar su infidelidad, cuando habló de un "desliz" o "error" en su relación de pareja de 18 años, y que el actor perdonó. Tiempo después, en agosto de 2025, la pareja de artistas se separó, aunque quedaron como amigos. Finalmente, él contó que se enteró de una relación paralela de la artista que terminó en un divorcio.

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