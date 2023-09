Revelan el motivo de la separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici: ¿hay una tercera en discordia?

Tini y el cordobés habían empezado su relación amorosa dentro del reality de Telefe, donde se conocieron, y cuando abandonaron la casa continuaron apostando por esa unión, pero en tantas idas y vueltas, se separaron y volvieron a darse una nueva oportunidad que llegó a su fin en los últimos días.

A través de una historia de Instagram, la santafesina anunció: “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud, así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”.

Juliana Díaz historia separación definitiva Maxi Guidici Instagram

Tras ello, antes de este fin de semana, el cordobés protagonizó un accidente automovilístico y luego fue internado de urgencia en un centro de salud con custodia policial por haber ingerido un blíster de clonazepam.

Muchos adujeron que todo se dio por la tristeza de haber finalizado con su relación amorosa, del cual no habían trascendido los verdaderos motivos. Ahora, fue la periodista Marcela Tauro en Intrusos quien explicó por qué la relación es definitiva.

“Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano”, sostuvo y reveló de quién se trata: “Sería Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos”.

Camila Lattanzio La exjugadora de GH viajó a Uruguay para presentar su tema Bien Rico. Redes Sociales

Qué dijo Camila Lattanzio, acusada como “la tercera en discordia” en la ruptura de Tini y Maxi

La cantante, Camila Lattanzio, no hizo oídos sordos por haber sido señalada como el principal motivo por el cual Juliana Díaz y Maxi Guidici terminaron por segunda vez y esta vez “definitivamente”, y salió a defenderse.

“Primero, antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando. Todos sabemos que es un tema delicado. Segundo, me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir", empezó su descargo la exhermanita.

Camila Lattanzio Maxi Guidici Instagram

En ese sentido aseguró que no tiene nada que ver “con la separación y las cosas no son como dicen” y pidió tranquilidad ya que “ya voy a contar todo bien”. “La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema muy delicado. Pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas. Por suerte y gracias a Dios tengo a mi familia que me contiene y me da amor todos los días. Por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal no tengo por qué estar ensuciando a otros”, concluyó.