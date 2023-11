El álbum, en su conjunto, es una representación del universo sonoro de Morón, del barrio, de la calle y de la cotidianidad que lo interpela. Rei busca mostrar una parte auténtica de sí mismo y su entorno.

En el primer track del álbum, Gitano y Sincero, el artista expresa su identidad de la manera más pura, mostrando sus raíces, experiencias en la calle, noches y ritmos . El video de la canción, filmado en Morón con la estética del VHS, es un testimonio de la conexión de Rei con su lugar de origen: "Me identifica de la forma más pura e identifica a mi barrio, a mis palabras, identifica a mi lugar. Habla del joseo, habla de la calle, habla de que voy a tocar a los boliches, habla de los autos, habla de la energía, o sea habla de lo que a mí me construye como persona"

En "4x4", Rei presenta 8 canciones, cada una con su propio estilo distintivo y nuevas búsquedas musicales. Momentos intensos de drill, trap y hasta un tema para el amor de ruteo, como amor.com, dedicada a su pareja, María Becerra: "Se la dedico a Mari, a mi amor, tenemos un sueño en un motorhome, irnos a recorrer el país o el mundo y esa canción habla un poco de eso, que nos vayamos a la ruta y nos perdamos"

Por otro lado, en canciones como Wantantán, Rei retrata un cuadro de la realidad de muchos barrios de Latinoamérica, donde los jóvenes recorren las calles con sus motos y musicalizan las esquinas con el sonido resonante de sus escapes. Con funky brasileños y una instrumentación que destaca la percusión y los sonidos urbanos contemporáneos, exhibe su versatilidad y su capacidad para fusionar influencias de diferentes culturas.

El proceso de creación de Rei es una aventura personal, donde es permeable a la vulnerabilidad que identifica a los artistas cuando se entregan en el estudio: "Soy muy libre a la hora de crear, no me gusta ser celoso con mi arte. Pero cuando me meto a grabar soy más privado, me gusta meterme solo con el productor, no me gusta que haya gente que no tiene que ver con la creación, porque siento que crear una canción es un momento muy especial, es como abrir tu corazón, abrir tu alma", afirmó.

"Yo soy muy de la energía, para mi todo pasa por eso, si alguien no me vibra, no me parece que resuena energéticamente, no puedo conectar", agregó.

En el álbum encontramos también testimonios de la pasión de Rei por los motores y el pisteo al que se le rinde tributo en 4x4, una característica que ha sido una fuente de inspiración constante en su música. El primer adelanto del álbum, Turrita, es un trap que reivindica los sonidos explorados por el artista en los primeros días de su carrera y cuenta con la colaboración de BM.

Entre otras colaboraciones destacan Sin berretín, que cuenta con la colaboración de YSY A y fue el segundo single del disco, además de feats con Lit Killah y Mesita.

En conclusión, 4x4 es un trabajo transformador para Rei que desafía las expectativas del público y trae novedades en su experiencia compositiva: "Invito a todos a que lo escuchen, a que lo disfruten y sobre todo a que encuentren en este disco una experiencia nueva a lo que escucharon siempre de mí o a lo que esperaban de mí, porque siento que es algo que va a ser totalmente disruptivo a lo que yo vine haciendo desde el inicio de mi carrera hasta hoy".