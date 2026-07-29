Profundo dolor: encontraron muerto a un querido actor de 44 años dentro de su casa El intérprete fue encontrado sin vida en su hogar luego de no responder a los llamados de su equipo de trabajo. Agregar C5N en









Las causas del fallecimiento continúan bajo investigación por parte de las autoridades locales.

El actor taiwanés Wang Kai, de 44 años, fue encontrado sin vida dentro de su departamento en el distrito de Da'an, en Taipéi, luego de que vecinos alertaran sobre un pedido de comida que llevaba largo tiempo colgado en la puerta de su vivienda. La noticia generó una fuerte conmoción dentro del ambiente artístico taiwanés, donde el intérprete gozaba de gran popularidad.

Al llegar al lugar, las autoridades ingresaron al departamento y encontraron tanto el televisor como el aire acondicionado encendidos. El actor fue hallado sin signos vitales, tendido boca abajo en su sala de estar, por lo que fue declarado sin vida en el mismo lugar y no hubo necesidad de trasladarlo a un centro médico cercano.

Las investigaciones sobre las causas del fallecimiento continúan en curso, aunque los primeros resultados no arrojaron indicios de actividad delictiva, lo que llevó a las autoridades a sospechar de un problema de salud repentino. También se descartó la hipótesis de un suicidio, ya que no se encontró ninguna nota, aunque sí se reportó el hallazgo de somníferos en el lugar. Según relató la hermana del actor, este atravesaba una fuerte presión laboral debido a la intensidad de sus horarios de trabajo, lo que le había alterado considerablemente su rutina de descanso.

Según pudo saberse a través de medios locales, Wang Kai había finalizado un día de grabaciones de la serie taiwanesa "Cien sabores de la vida" horas antes de ser encontrado sin vida en su hogar. El 25 de julio había iniciado su jornada laboral al mediodía y la había concluido poco después de las 17:00, regresando a su casa con normalidad y con la intención de reincorporarse al set de filmación al día siguiente, donde interpretaba a uno de los personajes principales de la trama.

Redes sociales Quién era Wang Kai Nacido en 1982, Wang Kai, cuyo nombre completo era Wang Chien-lung, se afianzó como uno de los actores más reconocidos de la televisión taiwanesa. El intérprete alcanzó gran popularidad gracias a su participación en distintas series y dramas exitosos, entre los que se destacan producciones como Lavender (2001), Snow Angel (2004) y The Pawnshop No. 8.

Al momento de su fallecimiento, el actor continuaba activo dentro de la industria audiovisual, participando en las grabaciones del drama "Cien sabores de la vida", también conocido como Bittersweet Destiny, donde formaba parte del elenco principal de la historia. Redes sociales La mañana del 26 de julio, el equipo de producción del programa no logró comunicarse con Wang Kai, pese a los intentos reiterados de su representante por contactarlo. Ante la falta de respuesta, se decidió alertar a familiares y a las autoridades policiales para que se acercaran a verificar su estado en el domicilio. Luego de conocerse la noticia, el representante del actor remarcó que la familia se encuentra colaborando activamente con las autoridades para organizar los servicios funerarios correspondientes, solicitando además respeto por la privacidad del entorno cercano al artista en este momento de dolor.