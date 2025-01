Rayo y su amor por Villa Fiorito y Diego Maradona: "Nos recuerda que de la nada se puede ir a la gloria"

Así recibió Rayo aka Big Buda a C5N en su hogar en Villa Fiorito. Mientras se preparaba para llevarnos hacia la estación de tren, el lugar elegido por el MC para realizar la entrevista. "Mi vida acá fue hermosa. Aprendí la picardía, el respeto, decir ´por favor´ y ´gracias´, educación... Capaz me pueden encontrar en un evento de hiphop rapeando como en un Vorterix homenajeando a Charly García, no necesariamente me ajusto a mi palo. Simplemente con la premisa que con educación se te abren las puertas ".

Cuando le preguntamos sobre sus comienzos como rapero, el artista recordó que "llegó a mí a través de un vecino fanático de Daddy Yankee que me trajo su disco, Barrio Fino, para que lo escuchara. Tenía unas barras de la ostia. A los días me dijo que Daddy iba a tocar en la televisión chilena y él era el único del barrio que tenía cable, así que me invitó a verlo. Flashé con el show, pero lo que más me hizo flashar fue que el brother improvisaba con las cosas que pasaban en el momento".

"En 2009, Daddy vino a la Argentina y mi vecino me invitó al show", prosiguió. Al terminar el recital, fueron al hotel donde se hospedaba y lo vieron hacer freestyle en vivo, a centímetros de distancia. "Desde ese momento, que fue a mis nueve años, hasta hoy, que tengo 28, no paré", resumió.

El mismo vecino, Leonardo Ledesma Di Carassa, fue el inventor de su particular apodó: "Un día estaba en su casa y quería imitar una de las barras de Daddy. Era un día nublado y pintó ahí un rayo, y mi amigo me dijo ´¡Buena Rayo!´ y quedó".

Hace pocos meses, Rayo tuvo una de las grandes oportunidades de su carrera: irse de tour junto a Manu Chao, el cantante, compositor e instrumentista francoespañol. "El Manu es una persona increíble, lo más transparente que conocí. Nos conocemos porque su guitarrista escuchó mi álbum y Manu preguntó quíén era el que estaba rapeando. Le dijeron que era un argentino, de un barrio popular y le interesó"

Al año siguiente Manu Chao fue a verlo al estadio Obras y lo invitó a sus dos shows. "Pegamos la re onda. Lo invité al barrio, fuimos al potrero de Diego y cantamos La Vida Tombola. Con Manu nos reconocimos como gente que la vivió, gente que ha pasado situaciones problemáticas de la vida y sigue de pie, gente que sabe detectar la fibra sensible del otro".

"Él muy generosamente vino a Fiorito, me invitó a sus tres show y a los meses me propuso irme de gira con él. Me fui no más, si tenía que serlo me convertía en el aguatero (risas). Fuimos a Gualeguaychú, a Corrientes, a Misiones, a Entre Ríos y finalizamos en Fiorito cantando para todos los vecinos", reconoció.

El rapero lleva la bandera del barrio a todo recital al que se presenta. Es que el Big Buda cree que amar Fiorito y amar a Diego Armando Maradona es exactamente lo mismo. "Hay una sensación de pertenencia totalmente orgánica y natural porque nos recuerda que de la nada se puede ir a la gloria. No necesariamente en el fútbol, además, sino en distintas áreas ya sea música, cultura, pintura, estudios universitarios, cualquier cosa. El plus del que nace, vive y se cría en Fiorito es poder decir ´Yo soy de donde viene Diego, yo puedo´"

.Acerca de las anécdotas que como vecino de Diego puede contar, Rayo comentó: "Hay muchísimas leyendas. La que me toca de cerca es la de mis papás. Ellos habían sido invitados a un casamiento, pero se pelean y lo dan de baja. A mí mamá después le llega un mensaje de texto al celu Nokia 1100 que decía ´Vino Diego al casamiento´ y eran las 3 de la mañana, ya no podíamos ir. A la semana nos llegan las fotos y vemos a Diego con la corbata en la cabeza, bailando el trencito, etc... Esa misma noche le regaló la casa a un pibe, siete pisos tiene. Son gestos que nadie conoce de él, siempre ayudó, hacía asados con el barrio, siempre estuvo".

¿Cuáles son las aspiraciones del MC a futuro? "Que sea lo que Diego quiera. Lo único que sé es que no hay nada que le gane al laburo. Eso es lo que a mí me transmitió la cultura hiphop. Es un tiempo extra todo lo que está pasando para mí, así que le mando para adelante. Aquel que se identifica con mi música, muchas gracias, y al que no, también por prestar el oído"

"Trato de llevar el legado de Diego, su nombre, su espíritu más que nada, la fortaleza de que podemos contra absolutamente todo. Venimos desde lo más abajo y vamos a lo más alto sin perder el norte, sin desorientarte con lo que pasa con tu familia", concluyó.