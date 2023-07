Rauw Alejandro y Shakira juntos en un río de Puerto Rico, en medio de la separación con Rosalía

"Janguear hoy con Shakira y Rauw fue mi highlight del día. Shakira estaba en familia con su madre y sus hijos. Es preciosa y tremenda madre. Ver la relación tan hermosa que tiene con sus hijos fue bello. Rauw estuvo jugando con la bola de fútbol americano con el hijo mayor de Shakira (...) En un río escondido en Puerto Rico. Era solo mi corillo de amistades allí y luego llegaron. Nosotros fuimos respetuosos con ellos por lo que solo le pedimos foto cuando se iban", reveló la mujer.

Y agregó: "La realidad es que los otros días fueron los premios música urbano en Puerto Rico, donde Shakira ganó unos premios. Creo que por eso era que estaba aquí". Luego publicó el video mostrando las pruebas.

En el registro se ve que el interprete de "Todo de ti" pasó momentos con los hijos de su compatriota. Algo que impulsó numerosos comentarios, generando sospechas de ese encuentro. Sin embargo, los cantantes afirman que son amigos desde hace tiempo. De hecho, fue en el año 2022 cuando lanzaron su colaboración musical Te felicito.

Lo que se sabe de Rosalía hasta el momento es que está alejado del colombiano, disfrutando de unas vacaciones en Italia y Francia, y no se sabe cuál es su futuro luego de la noticia de su separación.

Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su separación, a pocas semanas de la boda

De manera inesperada y a pocos meses de su casamiento, Rosalía y Rauw Alejandro se habrían separado, según indicó la revista People. Esta noticia golpeó al mundo del espectáculo y las redes sociales volvieron tendencia a ambos cantantes. ¿Hubo infidelidad?

En las últimas horas, el cantante había sido visto con Shakira en el río bañándose junto a los hijos de la artista. Eso generó rumores de engaño porque esta situación también se habría repetido con Camila Cabello, quienes fueron vistos paseando luego de su ruptura con Shawn Mendes.

Rosalía Rauw Redes sociales

“Tengo por ahí unos vestidos (de novia) guardados, tengo cosillas guardadas… En familia (boda), tranquilo, no lo sé, veremos, luego vas sumando (invitados) y a ver cómo termina esto”, había expresado Rosalía sobre sus planes con su novio ya que estaban a punto de casarse.

Y había dado detalles sobre el pedido: “Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña; se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba… Me puse a llorar, claro”.

Ante esto, la revista People publicó que, de manera sorpresiva, la pareja había decidido separarse luego de más de tres años de relación.