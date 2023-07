Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su separación, a pocas semanas de la boda

Rosalía Redes sociales

“Tengo por ahí unos vestidos (de novia) guardados, tengo cosillas guardadas… En familia (boda), tranquilo, no lo sé, veremos, luego vas sumando (invitados) y a ver cómo termina esto”, había expresado Rosalía sobre sus planes con su novio ya que estaban a punto de casarse.

Y había dado detalles sobre el pedido: “Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña; se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba… Me puse a llorar, claro”.

Ante esto, la revista People publicó que, de manera sorpresiva, la pareja había decidido separarse luego de más de tres años de relación.